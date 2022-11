Próxima estación, el referéndum

Ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Salvo, claro está, que quien exija sea Esquerra Republicana de Cataluña y el encargado de hacer concesiones el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En ese supuesto, no hay regateo que valga. Todo lo que quieran los Oriol Junqueras, Pere Aragonès y compañía debe ser otorgado sin dilación si el inquilino de La Moncloa no desea empezar a pensar en una mudanza. Así funciona la gobernabilidad de España en 2022, tal y como deja clara la proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para reemplazar el delito de sedición por uno de desórdenes públicos agravados en el Código Penal. Un movimiento, ya puestos a hacer rebajas, que el presidente se mostró dispuesto a complementar con a una eventual modificación de la malversación que sea del agrado de los líderes del procés, al afirmar que deja la decisión en manos de los grupos del Congreso durante la tramitación. Un regalo a sus socios de legislatura, a las puertas del Black Friday, que no está nada mal para mantener su cariño en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado. La idea en este último caso, como deslizó Jaume Asens, pasaría por “diferenciar cuando hay enriquecimiento personal y cuando no”. Música celestial para el Gobierno en época navideña, pues no sólo cumple con una petición expresa de sus aliados catalanes, sino que ayudaría a despejar el futuro de socialistas insignes como José Antonio Griñan, que corre peligro de entrar en la cárcel, precisamente por destinar dinero público a fines que nada tenían que ver con el interés general. El expresidente andaluz no quería lucrarse, según repitieron sus compañeros de filas hasta la saciedad, pero sí alimentar una red clientelar que permitiera a los suyos permanecer en el poder por los siglos de los siglos. ¿Debe tener por eso un tratamiento penal distinto? Desde luego, el nuevo marco planteado encaja a su favor como un guante y evita a Sánchez el siempre polémico gesto de recurrir al indulto. El problema es que abrir la veda de legislar a la carta pensando en solucionar asuntos concretos en momentos extraordinarios no sólo es un disparate en Derecho, sino que no frena en absoluto el desafío secesionista, que sólo conoce una estación final: la independencia. Hoy es la sedición, mañana la malversación y después el referéndum. ¿Alguien lo duda?