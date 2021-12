Prudencia y sentido común

DECÍA WINSTON CHURCHILL que “tras un recuento electoral, sólo importa quién es el ganador. Todos los demás son perdedores” y, al menos en España, no hay mejor político que Mariano Rajoy para poder acreditarlo. En lo negativo y lo positivo. Era favorito unánime para ser presidente del Gobierno en las generales del 14 de marzo de 2004 pero los atentados terroristas del 11-M, y la nefasta gestión que hizo de la tragedia el Gobierno en funciones de su antecesor, acabaron sepultando sus esperanzas y tuvo que esperar a la crisis financiera para recibir una herencia envenenada: dirigir un país que estaba en bancarrota y a punto de ser intervenido por las autoridades monetarias europeas. A partir de ahí, con más caras que cruces, tocó el cielo en un momento histórico, al ser el candidato más votado en unas elecciones, y descendió a los infiernos al ser desalojado del poder a través de una moción de censura. Todo ello como colofón a cuatro décadas dedicado a lo que los romanos nos legaron como res pública en las que cubrió todos los peldaños, desde concejal a presidente de una diputación, de diputado autonómico a vicepresidente de la Xunta, o de ministro a inquilino en el palacio de La Moncloa. Su último gesto fue despedirse con una de esas frases tan suyas: “Ha sido un honor -no lo hay mayor- haber sido presidente de Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor que la que encontré”. Precisamente Una España mejor fue el título que eligió para su primer libro que da paso a esta Política para adultos que se presenta hoy en Santiago y en el que Rajoy trata de explicarnos su concepción de una política “capaz de ver más allá del próximo cuarto de hora” y evitar aquello que Woody Allen reprochaba a los políticos “hacer de cada solución un problema“. El ahora registrador se alejó de lo que fue su pasión durante cuarenta años, confiesa vivir mejor y no hay duda de que, a diferencia de otros presidentes, ni quiere dar consejos ni sentar cátedra con sus intervenciones, pero sus opiniones están impregnadas siempre de ese sentidiño que, como afirma en una entrevista en la página 19 de EL CORREO, forma parte del ADN de la mayoría de los gallegos. Reconoce que “es bueno ver la política desde el otro lado” y le sobran razones en las 334 páginas (incluidas los agradecimientos) de este nuevo libro en el que denuncia uno de los grandes males de esta época en la que “hemos cedido un gran terreno a la demagogia, a la polarización y a un notable infantilismo que promete soluciones fáciles a cuestiones complejas”. Y él sabe de lo que habla. Díjolo Mariano, punto redondo. ¿O no?