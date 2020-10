Pubs asfixiados, fiestas privadas a tope

LA HOSTELERÍA nocturna de Santiago se ha echado a las calles para pedir que dejen trabajar a los negocios de este tipo, todos ellos al borde del cierre definitivo por culpa de una pandemia de nuevo descontrolada. Llueve sobre mojado y los pubs y discotecas no pueden más. Muchos expertos aseguran, y de ahí las severas restricciones que afectan al ocio nocturno, que ese tipo de locales tienen todos los ases en la mano para convertirse en bombas víricas, pero no menos cierto es, como afirman los empresarios del sector, que mientras ellos se arruinan por la falta de clientes, las fiestas de jóvenes se celebran igual en pisos particulares y sin ningún tipo de control. Los datos, ayer, volvieron a darles razón en ese tema. La Policía tuvo que acudir a veinte viviendas en las que se estaban celebrando ruidosas juergas y no pudo hacer otra cosa que abrir otros tantos expedientes sancionadores, que como mucho alcanzarán los doscientos euros, una minucia comparada con el mal cometido. Nadie sabrá nunca, salvo los asistentes a dichas fiestas, cuántas personas se reunieron en cada uno de los pisos -los agentes no pueden acceder a los mismos si no es con orden judicial- y si los presentes respetaban las normas de distanciamiento y de protección buconasal, cuestiones que los funcionarios de seguridad sí pueden verificar en cualquier momento en los negocios abiertos al público. La conclusión es que, posiblemente, el riesgo vírico de las fiestas privadas es mucho mayor que el de las públicas, donde el control es más estricto en todos los sentidos y las sanciones, infinitamente más elevadas. Por todo ello, si los pubs siguen soportando restricciones incompatibles con la supervivencia económica, al menos las administraciones deberían actuar con el mismo o más rigor a la hora de frenar las juergas particulares. Eso es lo coherente. Y lo más saludable.

BEATRIZ CASTRO/Periodista