¿Pueden dormir por las noches?

¿Lo estamos haciendo bien? Nos morimos, esa es la realidad. Las mujeres mueren a manos de sus parejas, familias o conocidos de forma indiscriminada. Ayer se hacía público que, a nivel mundial, en 2021 morían cinco mujeres o niñas a manos de gente de su entorno cada hora. ¡Cada hora! Pero como “es una media” y “aquí no estamos tan mal”, parece que no nos damos por aludidos. Mientras, la realidad es que antes de una muerte, hay un maltrato, y que todos conocemos a alguien que lo haya sufrido. Una madre, una hermana, una amiga o una compañera del trabajo... y si pensamos que no conocemos a nadie, nos equivocamos: sí que lo hacemos, simplemente no lo sabemos. Y es que no estamos tan a salvo de la violencia contra la mujer en esta nuestra “burbuja del primer mundo” que es España como parece. Por suerte, en los últimos años se constata un aumento de las denuncias y parece que en boca de político cada vez entran menos moscas y más medidas por la igualdad, pero igual que “no por mucho madrugar amanece más temprano”, no por mucho hablar van a dejar de violarnos por la noche. Viendo la polémica sobre la ley del ‘sí es sí’, los ataques y las correspondientes defensas de los diferentes representantes de los partidos, solo me pregunto: ¿duermen ustedes bien por las noches, sabiendo que defienden a las mujeres como mejor pueden, o ya asumen que su servicio es a la política?