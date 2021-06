ESTA PREGUNTA, cambiando Galicia por Estados Unidos, se la hizo Paul Krugman en su última columna a cuenta de la decisión del Gobierno de Joe Biden de destinar cinco billones de dólares en medidas reales de impulso a la economía, frenar las desigualdades y acelerar la entrada de los más jóvenes en el mercado laboral en condiciones más justas. Coincidía en el tiempo con el acuerdo de los países del G-7 de imponer un impuesto superior al 15% a las multinacionales, tecnológicas y de comercio electrónico, que operan en internet para obligarlas a cotizar en todos los países donde venden sus productos y no en los paraísos fiscales como hasta ahora. Se refería el premio Nobel de Economía a uno de los aspectos novedosos del proyecto de la administración Biden: 3,6 de los cinco millones de dólares procederán de ingresos fiscales nuevos, suprimiendo lagunas legales, eliminando normas que permiten que muchos beneficios empresariales queden sin gravar y cerrando las principales vías de evasión fiscal de las empresas. Para no caer en la tentación de, como ocurre en España, que las crisis siempre las acaban pagando las clases medias, de los nuevos gravámenes quedarán exentos “todos los hogares estadounidenses con ingresos inferiores a 400.000 dólares anuales”; es decir, que la salida de esta crisis y las bases para fortalecer un sistema social (sanidad, dependencia y educación incluidos) va a recaer en las grandes sociedades y fortunas. Krugman no las tiene todas consigo aunque, siempre muy en su línea, mantienen que es una falacia aquello de que subir impuestos a las grandes empresas y a las rentas más altas perjudica a la economía. Cambiando el escenario y ante la pregunta de si pueden los ricos pagar una Galicia mejor quizás no sea exagerado decir que aumentando un 15% los impuestos de los que más tienen se podría ayudar a sacar de la pobreza a muchas familias, reducir la larga lista de jóvenes en paro o con salarios basura y ayudarles a que puedan emprender un proyecto de vida. ¿Hay mimbres para hacerlo? La Agencia Tributaria señalaba que al cierre de 2019 había en Galicia casi ocho mil contribuyentes que contabilizan un patrimonio de más de 41.000 millones de euros. La pandemia, que todavía gravita sobre nosotros cual espada de Damocles, nos ha cambiado la percepción de las cosas. Que aporten más quienes más tienen es una obligación moral que debería convertirse en imperativo legal. Si aflorase la economía sumergida y en el reparto de la riqueza todos contribuyeran en función de sus ingresos, sumado a evitar incumplimientos en las obligaciones tributarias, Galicia sería un lugar mejor para vivir. Y de eso se trata.