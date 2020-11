galicia entera saldrá ganando si los Orzamentos de la Xunta, que ayer entregó el conselleiro de Facenda al presidente del Parlamento, construyen un puente sólido hacia la recuperación, tanto económica cuanto social. Más cerca que nunca de los doce mil millones, las cuentas crecen casi un 15 %, superan de largo el techo de gasto más alto de la serie histórica, contemplan una inversión récord y prevén el menor pago de intereses de deuda en el último cuarto de siglo. La oposición hace su papel sin salirse un milímetro, se pone las gafas oscuras y dice que los presupuestos anticovid de Feijóo no le gustan siquiera un poco, que no son ambiciosos y que la dimensión de la crisis exige otra respuesta. Como ocurre con casi todo, en el medio está lo más parecido a la verdad. Lo que aflora en la hoja de ruta que acaba de llegar al Pazo do Hórreo es la apuesta del Gobierno del PPdeG por concentrar en los dos próximos años su potencia de fuego inversora, y nos parece una decisión inteligente para activar el mercado laboral con la creación de nueve mil empleos entre el sector público y el privado, que rebajaría la tasa de paro al entorno del 10 %, y para fortalecer el tejido productivo. Desde la prudencia y el rigor en el control del déficit público –dos señales de identidad de la era Feijóo–, los Orzamentos lucen un significativo sesgo social, concretado en el blindaje de las políticas de bienestar, en más dinero para la dependencia, en los 125 millones para luchar contra la exclusión, y en el 40 % largo de las cuentas que acapara el sector sanitario para la renovación de la red hospitalaria, los centros de salud y las residencias de mayores. También consideramos que los Orzamentos van en la dirección correcta con su apuesta por el reequilibrio territorial, de forma que la Xunta primará las inversiones por habitante en Lugo (4.252 euros) y Ourense (4.096 euros), frente a las de A Coruña (3.281 euros) y Pontevedra (3.200 euros). El refuerzo del sector de la enseñanza, el apoyo al Xacobeo como motor del PIB y el mantenimiento de una política fiscal de baja intensidad que inyectará cerca de quinientos millones en los hogares –las rebajas de impuestos tienen “una gran aceptación social”, explica el conselleiro Valeriano Martínez, y una obvia rentabilidad en votos, decimos nosotros– completan las líneas maestras de unas cuentas pensadas para ayudar a Galicia a subir al tren de la recuperación. Ojalá acierte Pedro Puy con su pronóstico y nuestra economía salga más fuerte de la pandemia.