Pues no, las cuentas no les dan

reaparece cataluña como la peor de nuestras pesadillas patrias, si es que alguna vez se había ido, tras unas elecciones que se jugaron en cuatro frentes y que se saldaron con cuatro triunfos, igual de inciertos –por no decir que inútiles– todos ellos. Vayamos por partes y advirtamos, para empezar, que el desplome de participación –votó poco más del 50 %, veinte puntos largos menos que en 2017– desvirtúa la foto y, en consecuencia, pone en cuarentena la victoria del independentismo: primero, porque se sostiene en el crecimiento de actas de la CUP –extremismo puro y duro– para intentar disimular que la suma de los dos partidos del Govern pierde un escaño; segundo, porque Esquerra, Junts y la propia CUP sufren una palmaria sangría de votos que dejan en mal lugar sus alardes. La victoria del bloque secesionista se cimenta en los resultados de Girona (67 %) y Lleida (66,8 %), pero pincha (47,3 %) en Barcelona y salva la cara en Tarragona con algo muy parecido a un empate técnico (53,5 %). Si ponemos la lupa en la cosecha de votos, la euforia de Junqueras/Aragonès y Puigdemont/Borrás se queda en agua de borrajas: sus partidos se han dejado más de setecientos mil sufragios por el camino, y así no hay manera de que den las cuentas para liarse la manta secesionista a la cabeza. Dejemos las cosas claras: en 2017, JxCAT obtuvo 948.233 votos y solo 568.002 este 14-F, casi cuatrocientos mil menos. Parecida suerte corrió ERC con sus 603.607 votos del domingo frente a los 935.861 de hace cuatro años, casi trescientos cincuenta mil menos. Incluso la CUP se dejó seis mil sufragios por el camino, aunque más que duplicó sus escaños. Es decir, le ganó el bloque independentista al constitucionalista –primera elección–, pero de aquella manera: sin legitimidad para avanzar en la quimera del procés. La mejor noticia, por ese lado, es el sorpassito de Esquerra a los herederos de Convergència –segunda elección–, que tiende un débil puente al diálogo, pero puente al fin. El rotundo éxito del PSC, que se dispara en escaños y aumenta sus apoyos también en votos, centra al constitucionalismo –tercera elección– y entreabre la puerta para que Illa haga honor a su nombre y explore con Aragonès –quizás no ahora, no todavía– territorios de colaboración. En cuanto al rotundo sorpasso de Vox a PP y Cs –cuarta elección–, preparémonos para una polarización del Parlament aún más devastadora, con los antisistema y los ultras echando madera al fuego de una Cataluña incapaz de encontrar la salida de su esquizofrénico laberinto. El resultado de la radiografía desalienta: el enfermo sigue en la uci y nadie, por ahora, encuentra la vacuna que lo salve. Y que nos rescate de la pesadilla.