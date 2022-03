Putin, él es el verdadero nazi

La guerra sigue devastando Ucrania y Putin no se cansa de justificar la invasión del país soberano con argumentos tan chirriantes que provocan vergüenza ajena, entre ellos su deseo de “limpiar de nazis” la antigua república soviética. Como ahora la historia universal se estudia cada vez menos en unas escuelas que tienden a valorar muy poco las disciplinas humanísticas, a buen seguro millones de jóvenes europeos no sabrían contrarrestar el chirriante relato del fürher ruso pese a la nula coherencia del mismo, entre otras cosas porque es él quien se está portando como un auténtico nazi. Es más, parece que ha estudiado a fondo la figura de Adolf Hitler para copiar el siniestro plan que puso en marcha en Alemania hace casi un siglo con el objetivo de crear un gran reich que duraría al menos mil años. El final de aquella delirante aventura casi todos la conocemos -salvo los que no abren jamás un libro de historia- y se puede resumir en el hecho de que la megalomanía de un demente convirtió a numerosos países en un inmenso cementerio. ¿Cómo empezó Hitler? Más o menos como Putin. Dolido por lo que supuso para Alemania perder la I Guerra Mundial y humillado por las sanciones impuestas en el Tratado de Versalles, situación que se puede trasladar a la Rusia actual tras el varapalo que supuso la disolución de la Unión Soviética y la consiguiente pérdida de su papel hegemónico a nivel mundial, el gran ideólogo del nazismo se las apañó para arrastrar a su

país a una demencial carrera de invasiones con el objetivo de recuperar el orgullo arrebatado. Primero se anexionó Austria... y el mundo miró para otro lado. Luego entró en Checoslovaquia para salvar a los alemanes de los Sudetes... y el mundo también prefirió hacerse el sueco. Y un poco más tarde, en 1939, se inventó una agresión por parte de Polonia para justificar una invasión que destruyó el país en apenas una semana. En ese momento, la adormecida Europa se vio obligada a reaccionar y se montó el tremendo guirigay de la II Guerra Mundial. ¿Resultado? Seis años de devastación y cincuenta millones de muertos. Deberíamos mirar hacia atrás con mucha más frecuencia, porque Putin es un tipo con tan pocos escrúpulos como el Hitler que dice odiar. Sus ansias expansionistas comenzaron con Crimea y el Dombás, ahora se encuentra en Ucrania y no para de amenazar a otros territorios de alrededor. ¿La historia se repite? El parecido es, al menos, aterrador.