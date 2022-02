Putin, en el papel de Vito Corleone

El presidente Vladimir Putin lleva años comportándose como un capo mafioso, especialmente con sus vecinos, las repúblicas de la extinta URSS. Territorios que considera suyos pese a ser soberanos a cuyo frente quiere gobiernos títere que le besen el anillo y cumplan sus órdenes sin discusión. El conocido ya como Stalin del siglo XXI actuó hasta ahora a su antojo en Abjasia, Osetia del Sur, Crimea o la región del Dombás, pero con el ataque masivo sobre el conjunto de Ucrania, que deja cientos de muertos y heridos y millares de refugiados, demuestra que se le fue definitivamente la mano. La comunidad internacional, que trató de evitar el conflicto mediante la diplomacia hasta hacer el ridículo, es consciente de que debe frenar las ansias expansionistas del tirano y sus métodos más propios de un gánster que de un mandatario. Visto que el diálogo por si solo no funciona con quien prefiere usar las armas, Europa y Estados Unidos sacan al fin la artillería pesada, aunque no en forma de tanques y misiles, sino de severas sanciones a nivel político, económico y social. La más potente, una bomba financiera, desconectar al país del sistema global Swift, con lo que sus bancos no podrán hacer ni cobros ni pagos internacionales con el resto de entidades que lo utilizan. Asimismo se prohibirá a los oligarcas que sostienen al régimen utilizar activos en los mercados occidentales. Rusia se queda también sin la final de la Champions League, el mundial de Fórmula Uno o Eurovisión, para que sus habitantes visibilicen el aislamiento. Y a mayores, la UE cierra el espacio aéreo a sus aviones y veta los medios de propaganda Russia Today y Sputnik. Un completo arsenal que, esta vez sí, hace daño al exespía de la KGB, que con una mano ofrece negociación y con otra apunta a la cabeza del mundo no con una pistola –como acostumbraba Vito Corleone–, sino con algo mucho peor, su potencia atómica. Marlon Brando, en su papel de protagonista en El Padrino, tenía un método infalible para conseguir cualquier objetivo, por difícil que fuese. Hacer a su oponente una oferta que no podía rechazar: su firma al pie de un papel o una bala en los sesos. Putin, medio siglo más tarde, recupera esa táctica de cara a sus conversaciones con Zelenski poniendo al planeta como rehén: “o se retiran las multas o pulso el botón nuclear”. Para echarse a temblar.