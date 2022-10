Que el Perte llegue a un buen puerto

naval. Galicia tuvo ayer un papel importante en la presentación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Naval, pues se celebró en la ciudad de Vigo. Una elección que tiene lógica ya que se trata de un punto de referencia del sector a nivel nacional, con astilleros punteros. Desde este punto de vista, puede afirmarse que el Ministerio de Industria y su titular, Reyes Maroto, aciertan. Donde no está tan brillante hasta ahora el Gobierno central para los intereses de la comunidad es el la gestión de este mecanismo hasta ahora, al menos en el pensado para el Vehículo Eléctrico y Conectado, “con convocatorias muy complejas que no responden a las necesidades del tejido productivo”, como señaló el vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde, quien subrayó la importancia de la cogobernanza y la colaboración entre administraciones para ajustar las ayudas a las necesidades reales de las empresas. Lo que se expuso este viernes desde Moncloa es que el próximo mes de noviembre, como avanzó la titular del departamento estatal, se abrirá una línea de apoyo dotada con 200 millones que contribuirá a la creación de 3.100 empleos. A falta de ver como se concreta, la letra no es mala y la música suena bien. La actividad afronta desafíos y retos de gran calado que debe surcar con éxito. Lo importante aquí es que el Perte del Naval llegue a un buen puerto.