Qué error, ¡qué inmenso error!

En la historia de las personas, las organizaciones o los territorios hay momentos clave donde el éxito y el fracaso dependen de tomar una decisión. El ejemplo reciente de apuesta ganadora más llamativo en España quizás sea el de la transformación que sufrió Barcelona desde su designación, en octubre de 1986, como sede de unos Juegos Olímpicos. Una cita fue posible gracias el entendimiento entre el Gobierno, Generalitat, Ayuntamiento y sociedad civil, que aparcaron diferencias y dieron ejemplo de trabajo conjunto. En aquella ocasión y ante la oportunidad inmensa que estaba delante, todo el mundo remó en la misma dirección con un resultado que todavía es visible hoy. A nivel deportivo, el olimpismo español marcó un antes y un después. En el urbanismo, la arquitectura, el turismo o la repercusión mundial como punto clave en el mapa, el salto de la ciudad condal aquel mágico 1992 no tiene parangón. Lamentablemente, siempre hay una cruz de la moneda y para desgracia de Galicia, la absurda pelea a tres bandas en la lucha por acoger la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial también va camino de suponer aquí un punto de inflexión ... pero para mal. Otra vez el localismo –el maldito localismo–, y el pensamiento de luces cortas amenazan con dejarnos en el andén, mientras vemos como el tren – no el AVE sino el de la ciencia y el desarrollo–, vuelve a pasar de largo. Santiago, cuna de la universidad desde hace más de 500 años, referente estratégico para Latinoamérica, Portugal y la lusofonía y con el imponente edificio Fontán como emblema de lujo para ejercer de desde, lo tenía todo para quedarse con la Aesia. Sin embargo, ante el peso de otras candidaturas como Granada o Alicante y la ambición de urbes cercanas –Ourense y A Coruña–, aceptó armar una candidatura conjunta que sería imbatible, para que las disputas internas no diesen argumentos a sus competidores foráneos. El regidor compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, tendió la mano a la herculina Inés Rey, que lejos de agarrarla para ir juntos a por todas, prefirió soltarse tentada por las ansias de quedarse todo el pastel. Y la Xunta, que demandaba “inteligencia natural” para sellar un pacto por la IA, ¿qué hace? Pues apoyar a los que priman la división sobre la unidad. Qué error. ¡Qué inmenso error!