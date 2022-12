¿Qué es lo que le dice un muro a otro muro?

La cantinela de siempre. La política de nuestro país es apasionante, en el

peor de los sentidos. Uno siente lo mismo escuchando a nuestros representantes que cuando ve un debate: aquí lo importante es tener razón y hacer ver que el otro no la tiene -o algo así-. Y es que sin ir más lejos, ayer se aprobaron en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud cuestiones tan interesantes como la implantación de cuatro nuevas vacunas o un plan para optimizar la administración de antibióticos, puesto que resulta que la resistencia a estos medicamentos es una de las diez principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad según la OMS. Pero esto no es lo que más le ha llamado la atención a nuestros políticos -azules y rojos, sin discriminar- . El Consejo, o más bien, las ruedas de prensa posteriores, se han convertido en una batalla campal PP-PSOE que se venía prediciendo desde hace ya días, y ni siquiera ha sido con argumentos nuevos, sino con los clásicos “no nos escuchan”, “ellos pedían lo mismo”, “eso ya está hablado”, “no es como lo pintan”... y cuestiones por el estilo que recuerdan más a “mamá, me han quitado el juguete” que a políticos hablando delante de las cámaras a todo un país. otro episodio más de la verborrea tradicional de la política de este país, en el que gana más quien más habla y dice menos y quien echa más balones fuera.