Que las fiestas no sean una desgracia

EL CORONAVIRUS, del que comenzamos a saber el pasado marzo que no se trataba de ninguna broma ni estaba acotado a China, se ha convertido en poco más de nueve meses en la quinta causa de muerte en Galicia. Se ha llevado por delante a 1.312 personas y se ha situado por encima de las víctimas de cánceres como el pulmón o colón, así como de enfermedades del tipo hipertensión y alzhéimer. No nos cansaremos de repetir que hay que tomar medidas, tanto ahora como cuando las vacunas estén entre nosotros... y dentro de nuestros organismos. Ahora, en la antesala de las fiestas, toca llamar, si hace falta con lágrimas en los ojos, como hizo nuestra canciller alemana, Angela Merkel, hace tan solo unos días. Llamarla dama de hierro por su firmeza nunca le hizo justicia, es una persona que se preocupa por los suyos. No permitirá que sigan las muertes a un ritmo de más de medio millar al día, y no le tiembla el pulso para imponer un duro confinamiento justo durante las fiestas, desde el miércoles 16 de diciembre al 10 de enero. Aquí en España, donde las cifras suben y bajan sin acabar de traer la calma, seguimos sin un Grinch anti-Navidad en favor de la salud, pues la tradición pesa sobre todo, aunque Feijóo avisa: que no pase como en EE. UU. en su festividad de Acción de Gracias. Cuidémonos y cuidemos a quienes nos rodean. A muchos les puede ir la vida en ello.