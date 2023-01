¿Qué les pasa a los jóvenes?

LA EXTREMA VIOLENCIA QUE SE HA VIVIDO EN SANTIAGO esta última semana no es propia de un país civilizado. Dos jóvenes acuchillados en sendas peleas en plena calle en el transcurso de solo siete días es un balance que pone los pelos de punta donde no estamos acostumbrados a este tipo de sucesos con tanta frecuencia. Pero lo cierto es que en los últimos meses hemos asistido a un notable cambio de comportamiento entre los más jóvenes, sobre todo entre los que salen de fiesta. Es cada vez más frecuente observar en el parte de la Policía Local incidencias relacionadas con faltas de respeto a la autoridad, reacciones muy agresivas ante llamadas de atención de los agentes o en controles rutinarios de alcoholemia o drogas... Parece que ahora la gente joven salta más rápido y por menos que nada, y lo hace además con una violencia que no era tan habitual antes de la pandemia. Santiago asistió ayer a un nuevo episodio trágico y preocupante. La víctima era un crío, un chaval de 17 años que salió de marcha y que acabó en estado grave tras una puñalada, en medio de una trifulca, que ha obligado a extirparle el bazo. La pelea del pasado lunes se saldó con un resultado todavía peor, la muerte de un joven, también a consecuencias de las heridas de arma blanca que sufrió. Ante este panorama cabe, pues, hacer una reflexión sobre la conducta de los jóvenes en los tiempos que vivimos. No debe dudar el Concello de Santiago a la hora de pararse a analizar este contexto social y de buscar las razones que han llevado a esta ola de violencia. Debe hacerlo antes de que la situación se desmadre.