Que no cunda el ejemplo

es difícill en tiempos tan convulsos aventurar cuál va a ser la gran noticia de la semana. Pero sí es casi seguro que una de ellas sea la anunciada –esperada para muchos– despedida de Pablo Iglesias del Gobierno de España. El líder de Podemos y vicepresidente del Ejecutivo –por ahora en uno y otro puesto– ya ha dicho que es probable que mañana asista a su último consejo de ministros y abandone definitivamente el Ejecutivo de coalición para concurrir c omo candidato y salvador de Podemos en las elecciones a la Comunidad de Madrid. Todo por obra y gracia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así que será también a partir de esta semana cuando empiece de verdad el salseo de la precampaña en Madrid que, mal que nos pese, extiende sus tentáculos a todo el territorio nacional. Ya lo dijo la (co) lideresa del PP: “Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España?”. En estas lindes temporales y escénicas, borrachos de mociones de censura, tránsfugas y fichajes estrellas que cambian de partido como de chaqueta, cuando los extremos ganan terreno a derecha e izquierda y priman las cábalas en busca de futuribles socios de gobierno impostados, cuando la estrategia se impone a la gestión de los problemas del ciudadano de a pie, convertida, en fin, la capital de España en el mejor escenario de la triste –peligrosa también– política del espectáculo, conviene no dejarse arrastrar. Tiene razón Alberto Núñez Feijóo cuando presume de que Galicia es una balsa de aceite en el panorama de la política nacional, cuando saca pecho de la estabilidad de la que goza su gobierno. Y es cierto que, aderezada con las refriegas políticas habituales entre partidos, la legislatura transcurre con normalidad, pese a la extrema dificultad de los tiempos. Feijóo, Ana Pontón y Gonzalo Caballero, los tres juntos pero no revueltos, acaban de demostrar a los gallegos que no todo en política es tirarse los trastos a la cabeza, y que por encima de sus intereses está la imperiosa necesidad de lidiar con la crisis económica y sanitaria que nos ahoga desde hace tiempo, de poner las bases de la recuperación . Está por ver si las reuniones del presidente de la Xunta con los líderes de la oposición se traduce en el pacto de país por el que casi todos claman. Es díficil. Pero, por ahora, las formas también cuentan, y mucho, en un escenario donde la crispación, el desánimo ciudadano y el decrédito de la política, campa a sus anchas. Será imposible que Galicia permanecezca ajena a la precacampaña madrileña. La cuestión es si la profilaxis de la política gallega es suficiente para no contaminar aquí el debate político . Que no cunda el ejemplo.