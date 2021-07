TODO INDICA que Santiago contará, más pronto que tarde, con un servicio de aerotaxi para clientes vip o para los turistas que quieran contemplar el casco histórico desde las alturas. Los expertos también afirman, como señalaron durante la reciente macroferia de drones celebrada hace unos días en la capital gallega, que los cielos de las principales ciudades españolas se irán llenando progresivamente de objetos no tripulados capaces de realizar todo tipo de tareas, desde repartir mercancías urgentes a vigilar fronteras, controlar cultivos y hasta llevar menús de lujo a los yates que se encuentran próximos a la costa. Todo eso nos depara el futuro mientras en Compostela seguimos contando con un servicio de transporte público que apenas ha mejorado en las últimas décadas. Mientras en otras ciudades cuentan ya con modernas flotas de autobuses ecológicos, cuando no con líneas de tranvías superamplios y comodísimos, y con decenas de kilómetros de carriles reservados para los vehículos públicos, aquí todo sigue todo igual. Algunos buses parecen caerse a trozos, las paradas están mal organizadas, el servicio en la zona rural es muy poco eficiente, faltan marquesinas y las que hay no resguardan bien de la lluvia, los carteles informativos sobre las diferentes líneas son una especie de batiburrillo incomprensible de números y de colorines y los modernos sistemas de seguimiento digital no han llegado a la mayoría de los enclaves de llegada y recogida de viajeros. En definitiva, un desastre. Afirman desde el Ayuntamiento que todo esto cambiará cuando la nueva concesión del servicio, prevista para el año que viene, empiece a funcionar. Habrá que confiar en ello, pero el problema no se solucionará con comprar nuevos vehículos y obligar a que unos pocos sean eléctricos. Hace falta cambiar todo el modelo actual y entrar, al fin, en el siglo XXI con altura de miras. Y si el panorama desde lo alto sigue siendo estrecho, que nuestros políticos se suban a un dron. Beatriz Castro/ Periodista