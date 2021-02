¿Que se le pierde a Galicia en Girona?

polémica. La batalla electoral que tendrá lugar el Día de los Enamorados para despejar el Gobierno de la Generalitat no sólo tensa el debate en Cataluña sino también en Galicia. Y es que aunque ni participan en política autonómica, ni se sientan en O Hórreo, el líder de ERC, Oriol Junqueras, sentenciado a 13 años de prisión por sedición y malversación, y el portavoz de Bildu, Arnaldo Otegi, condenado por secuestrar al empresario Luis Abaitua, se colaron ayer como invitados inesperados en la sesión de control al presidente de la Xunta. La polémica saltó cuando Ana Pontón (BNG) atacó en su turno de palabra la defensa de Galicia realizada por Alberto Núñez Feijóo, tanto en su entrevista con el titular del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, un “fiasco” en palabras de la nacionalista, como en la gestión de los proyectos que optan a fondos Next Generation, donde llegó a a asimilar al de Os Peares con un “agente comercial de un puñado de multinacionales”. Unas críticas, opinables, que el mandatario rebatió sacando a colación el papel de la líder del benegá en un acto de Esquerra de la mano de los dos polémicos dirigentes, que si bien no tiene mucho que ver con los asuntos por los que era preguntado sí encierra una verdad incuestionable: los intereses de la comunidad pueden pasar por muchos sitios. Pero, ahora mismo, ni Girona ni el procés son uno de ellos. ¿Que se nos pierde allí ?