¿Qué tal un nuevo Burgo das Nacións?

lo llevábamos anunciando desde hace mucho tiempo, así que nadie debería sorprenderse de lo que ha empezado a pasar ya en varias inmobiliarias de Santiago. El caso es que todavía no ha terminado el curso universitario y muchos cientos de estudiantes andan ya como locos buscando cobijo de cara a octubre. Los más previsores, como los que el lunes se pasaron el día entero haciendo cola ante una céntrica agencia, lograrán seguramente encontrar algo potable a un precio razonable. Los demás, la mayoría, tendrán que pagar mucho más, en torno a doscientos euros a mayores al mes, por apartamentos probablemente poco atractivos y el resto tendrá que buscarse la vida en puntos muy lejanos a los campus o en los municipios limítrofes, tendencia que ha se ha asentado con fuerza en los últimos años. Y no porque sea un planazo residir a cinco, diez o más kilómetros de la facultad elegida, con el sobrecoste y la incomodidad que supone tener que depender del autobús para todo, sino porque a los sintecho de Santiago no les quedará más remedio que largarse con los apuntes a otra parte. Resultaría injusto culpar a los dueños de pisos turísticos de lo que está pasando, porque es lógico que cada cual intente sacar el mayor beneficio posible a sus propiedades, pero es una pena que Compostela no pueda acoger a universitarios que residen aquí varios años y forman parte de la esencia de la ciudad desde hace cinco siglos. Y esa realidad merece un debate profundo a nivel social y la toma de decisiones rápidas por parte de quienes nos gobiernan. ¿Habrá que construir un nuevo Burgo das Nacións adaptado a los nuevos tiempos?