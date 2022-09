¡Queremos pescar!

Uno de los principales problemas económicos endémicos que padece Galicia, además de la eterna crisis del sector ganadero, es el de la pesca. Por mucho que cambien las normas –que lo hacen muy a menudo– parece que nuestros barcos están condenados a no poder faenar nunca en un mar en calma. El oleaje administrativo que genera la Comisión Europea hace naufragar un día sí y otro también el esforzado trabajo de miles de pescadores que ven como su futuro, cada vez que en Bruselas los burócratas de turno se ponen estupendos, se va por borda. Es el caso que nos ocupa hoy. Sus señorías de la CE, seguramente cebados en las carnicerías del papeleo oficial constante que tanta adicción crea, se levantaron con pocas ganar de comer pescado y decretaron, sin anuncio previo ni razón aparente, una dieta diabólica para la flota de arrastre europea, que se ve expulsada de 87 zonas del Atlántico Nororiental, que se reparten entre el Gran Sol y el golfo de Cádiz. La medida afecta a 60 barcos gallegos, dejando en una situación extremadamente difícil a cientos de familias que vivían de la pesca en estos lugares ahora prohibidos. La decisión resulta tan increíble que hasta la conselleira do Mar, Rosa Quintana, habitualmente comedida en sus declaraciones públicas, se atrevió a tildarla de “feita a mala fe”. Una de las preguntas pertinentes que debemos hacernos, entonces, es ¿para qué queremos los europeos un Gobierno de la UE que actúe de mala fe? El problema ya no es solamente económico –aunque fundamentalmente sí–, sino también político. Y en este ámbito es en el que deben trabajar conjuntamente las autoridades autonómicas y nacionales españolas, en compañía también de todas las regiones europeas afectadas por este mismo asunto, para intentar revocar una resolución que a priori carece de justificaciones sólidas. Deben hacerlo, además, de la mano de los trabajadores de la flota pesquera afectada, apoyando sus reivindicaciones razonables y comprendiendo la marea de movilizaciones que previsiblemente extenderán delante de los organismos públicos como protesta por no permitírseles desplegar las redes en las profundidades marinas donde pescaban. Los altos funcionarios políticos de la Comisión Europea parecen empeñados en que nuestros puertos sólo acojan actividades deportivas y de recreo. Pero nuestros pescadores quieren pescar. Y están en su derecho.