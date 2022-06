Quererte y que te quieran como eres

Hay avances que cuestan más que otros y también hay avances más entendibles que otros. Cuesta creer que la autodeterminación (sexual o de género) sea uno de esos derechos que más ha costado alcanzar, como le cuesta entender a una parte de nuestra sociedad –fundamentalmente radicalizada– que es algo completamente legítimo, necesario y saludable. Ayer España avanzó con el nuevo visto bueno a la ley trans, que permitirá a muchas personas poder ser como se sienten. Que es al fin y al cabo de lo que va la vida, de ser y sentir. Y precisamente quienes necesitan ese cambio para poder vivir no son quienes deberían plantearse por qué piensan así. Eso es tarea de quienes insistentemente ponen trabas para impedirlo, abanderados en el miedo, gobernados por el odio, o escondidos bajo una oscura mezcla de cobardía, frustración y violencia. Ojalá estos individuos fuesen personas trans. Ojalá. Pero no porque serlo sea algo malo o tenga alguna connotación peyorativa, como algunos osen pensar, sino por las lecciones que seguramente extraerían de su día a día. Quizá aprendan algo de esa batalla que debe ser no reconocerte como eres y que la sociedad no reconozca como quieres ser; esa lucha que han vivido tantas personas trans, sin por ello perder su valentía; y ese alivio que debe suponer poder decir que te quieres, pero también que el resto te quiera tal y como eres.