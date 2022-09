¿Quién da más?

A la vista de la agenda que siguieron ayer los responsables de la Xunta y el Gobierno central en Galicia, muchos ciudadanos tendrán la sensación de que ambas administraciones participaban en una especie de subasta. Por una parte, el presidente de la comunidad, Alfonso Rueda, junto a la titular de Infraestruturas, Ethel Vázquez, protagonizó un acto en la intermodal compostelana en el que anunció la entrada en vigor desde hoy y hasta final de año de un descuento del 50% en los precios del autobús autonómico, bonificación que se extenderá al transporte de la ría de Vigo y al ferrocarril en el área de Ferrol. El Ejecutivo con sede en San Caetano reacciona así tras lamentar que el traslado de viajeros por carretera “no tiene ninguna ayuda concreta” procedente de La Moncloa más allá de un “anuncio”, en referencia a los fondos publicitados en junio para que las CCAA apliquen subvenciones a partir de 1 de septiembre. A falta de concreción, ni consignación de recursos alguna, según se quejaron, ya no se podía esperar más tiempo y al final tirarán de fondos propios para echar una mano a las familias en plena crisis inflacionista. Por otro lado, en lo que parece una lucha por contra programarse, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, desembarcó en la estación Vialia de Vigo cargada de buenas noticias y rodeada por los también socialistas Abel Caballero, José Miñones, Carmela Silva o David Regades. En la mochila, la portavoz del gabinete de Pedro Sánchez traía de todo. Desde garantizar la “clara voluntad” de que nuestro territorio esté incluido en el mapa de ‘autopistas’ ferroviarias, tras la exclusión en un informe parcial, hasta la intención de prolongar la gratuidad en los bonos para el trayecto por tren entre la capital gallega y Ourense, con la intención de no generar agravios con los usuarios de la línea del Eje Atlántico ferroviario sí pueden disponer de ellos. Que no falten anuncios a un año de las elecciones generales, en las que el PSOE, por cierto, va por detrás en las encuestas que lidera el PP con Alberto Núñez Feijóo como cabeza de cartel. Y como traca final, Renfe se sumó a la fiesta y confirmó que, a partir de este mes, los servicios de Media Distancia y Avant dispondrán de 14.000 plazas adicionales cada semana. Una puja en la que aparentemente todos ganan: Xunta, Gobierno y población en general. ¿Alguien da más?