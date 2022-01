¿Quién ganará esta ‘guerra’?

después de las gangas que ofreció los primeros días tras llegar a Galicia, el AVE empieza a ajustar sus precios a las tarifas habituales. Y ya podemos ver que para viajar en tren de alta velocidad entre la capital de Galicia y la de España hay que tener en la cartera entre ochenta y cien euros de media (trayecto de ida y vuelta). Con estas tarifas, Renfe nos ofrece ponernos en apenas tres horas entre la estación del Hórreo y la madrileña de Chamartín. No está nada mal, puesto que hasta ahora este viaje superaba casi siempre las cuatro horas y media; y ya no hablemos de hace unas décadas. Pero Ryanair nos pone en bandeja algo parecido por solo 17 euros. Decimos algo parecido, porque si bien satisface la necesidad, los protocolos aeroportuarios son los que son, los límites de equipaje y demás normas también; y los contratiempos suelen ser casi siempre más engorrosos que en cualquier transporte por tierra firme. No obstante, la guerra entre ambos sectores está servida. ¿Hasta cuando podrá aguantar la principal aerolínea de Lavacolla estas tarifas ganga? ¿Quién ganará el pulso? Tratar de adentrarse en estrategias de negocio como las de la low cost o Renfe es peligroso. Pero está claro que si a la ofensiva de la irlandesa se sumase Iberia, la otra aerolínea que conecta Compostela con el corazón de España, Renfe igual tendría que replantearse algunas políticas. Cada parte se enfoca hacia el público que busca, pero hoy en día lo que manda es la pela; y nadie del común va a pagar cinco veces más por un billete de AVE que por uno de avión, por mucha incomodidad que supongan los desplazamientos a las terminales. Que cada uno haga sus números, porque si no al final todos acabaremos viajando con Blablacar, la modernización del hacer dedo. Cada vez son más, sobre todo jóvenes, los que optan por este medio de transporte. Un coche compartido, gastos a medias, chute musical y a disfrutar la carretera. Como aquellos viajes legendarios que hacían nuestros padres y abuelos y que ahora parece que vuelven a estar de moda.