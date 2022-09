¿Quién paga el bono del autobús?

ANDAN ESTOS DÍAS nuestros representantes gubernamentales –los que hablan por boca de Madrid y quienes lo hacen desde San Caetano– enzarzados en una pelea por quién ‘vende’ mejor los descuentos que se aplican en los billetes de autobús desde el pasado día 1. La teoría es clara. El descuento es del 50 por ciento para quienes en Galicia dispongan de bonos multiviaje para el transporte en autobús. Y de esa cantidad, la Xunta ha de poner un 20 por ciento y el Estado, un 30 por ciento. La práctica, por ahora, es otra cosa: el Ejecutivo autonómico está pagándolo todo porque, dice, el central todavía no ha enviado a las arcas de la Xunta ni un solo euro para financiar la iniciativa. No hay por qué dudar de que finalmente Madrid asumirá la parte que ha comprometido, pero en estos momentos paga Santiago lo suyo y lo otro. Mientras tanto, andan las dos partes compitiendo en la barra, donde uno dice que invita, y el otro saca los cuartos. Riñen, en definitiva, porque ambos quieren llevarse la gloria de una iniciativa que gusta a los ciudadanos y tiene el doble mérito de ayudar a combatir los efectos de al inflación y a promocionar el uso del transporte público, hábito mucho más sostenible que el uso del coche particular. Pelean los políticos por los votos y no se dan cuenta de que el ciudadano bien sabe que ni paga uno, ni paga el otro. Que aquí, pagamos todos.