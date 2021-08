Quienes prueban una vez sus bombones no se olvidan de Santiago

REPOSTERÍA Ha vuelto a actuar como el mejor embajador de la elegante repostería compostelana, en esta ocasión de la mano del reconocido cocinero Julius Bienert, quien ha grabado en la capital gallega el último episodio de un programa sobre la cocina del Camino de Santiago. Así, el empresario Emilio Santasmarinas no dudó en aportar su granito de arena a una producción que tiene como objetivo poner en valor la riqueza de la gastronomía de las rutas. Y lo hizo, como no podía ser de otra manera, presentando sus dos productos estrella: la auténtica tarta de Santiago y también sus famosas piedras, los bombones que consiguen que quien los prueba no se olvida nunca de su sabor ni tampoco de la ciudad donde se elaboran. Un bocado que recientemente hasta atravesó los sagrados muros del Vaticano. Si los degusta el papa su viaje a Santiago está asegurado.