Quiere apagar un fuego y provoca un incendio

España vive tiempos de emergencia nacional. La subida de precios, acelerada por el paro de transportistas y la guerra en Ucrania, está llevando al límite a familias y empresas, desesperadas al ver como su dinero da cada día menos de sí. El alza del IPC, al borde de los dos dígitos, es hoy el mayor problema de la economía. Un desafío mayúsculo que amenaza con volver a hundir el consumo en cuanto empiece a caer el ahorro acumulado por la pandemia, con lo que ello supondría para el negocio de bares, restaurantes, tiendas de ropa o concesionarios. La evolución es preocupante y se requieren actuaciones serias, fiables y focalizadas en los más débiles. Es necesario un Gobierno que acierte, tanto en el diagnóstico como con la solución, administrando con sensatez unos recursos escasos. Deben ponerse sobre la mesa medidas que vayan más allá de grandes titulares multimillonarios y se apliquen de manera efectiva. ¿Y sin embargo, qué es lo que hacen Pedro Sánchez y su equipo? Desgraciadamente, lo contrario. El plan de choque aprobado tras varias semanas de ir a remolque del resto de Europa parece más bien un parche insuficiente, cortoplacista y lleno de improvisación. ¿Cómo se explica sino que a pocas horas de entrar en vigor la propuesta estrella de bonificar con 20 céntimos el litro de combustible, las gasolineras no tengan ni idea de cómo se va a desarrollar? Las estaciones de servicio, mayoritariamente micropymes y autónomos, se quejan de que el procedimiento no está publicado y ven inviable adelantar el descuento prometido, calculando su impacto en una media de 1.000 €/ día. Argumentan que su margen de beneficio no les permite asumir los anticipos y recelan tanto del “entramado burocrático” montado por La Moncloa como de cuándo recibirán los abonos, temiéndose incluso que al final no haya suficientes fondos. Tal es el miedo a verse asfixiados, que un buen número contempla cierres temporales, a riesgo de poner en jaque parte de los 200.000 puestos de trabajo que crea el refino y la distribución de productos derivados del petróleo, un sector industrial que genera 39.073 millones y recauda en impuestos 15.844 millones cada ejercicio. Casi nada. El presidente del Ejecutivo, en su afán de apagar un fuego con la inflación, termina incendiando los surtidores. Y cuando esto pasa, al final, lo que se produce es una explosión.