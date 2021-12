Quizá tengamos un problemilla con los plazos de obra...

INCUMPLIMIENTOS MASIVOS Puede que no seamos el país más puntual del mundo, así, como conjunto. Lo de quedar a una hora y aparecer a otra completamente distinta lo tenemos asumido como normalidad absoluta. Da igual que hayamos quedado para cervecear con un colega o que estemos esperando al fontanero o al antenista. Nunca llegará a tiempo, y nadie se sorprenderá. El problema es que con el tema de las obras nos pasa lo mismo. Puede que haya personas que todavía se crean los plazos cuando se anuncia determinado proyecto público, pero la mayoría está curtido en estas lides y sabe que no solo es orientativo, sino que con suerte el final sucederá en el mismo año anunciado. Con la cafetería de la nueva estación de buses de Santiago pasa esto mismo, por supuesto, que no se están cumpliendo muy a rajatabla, que digamos, los plazos previstos. Que quizá después de Navidad, si eso, estará lista, dicen. No hace falta buscar muy lejos para encontrar múltiples ejemplos en la capital gallega. Las obras de Concheiros son otro caso paradigmático. Nueve meses de obra empezando en diciembre del pasado año nos daban una previsión optimista hacia el final del verano. Ya ni nos acordamos de las bermudas y los trabajos siguen ahí, a medio gas. Tampoco la zona de la rotonda, que todavía empezó antes, pudo concluirse. El caso es que ya casi nadie se molesta, porque se trata de una tara institucionalizada. Quizá los comerciantes de las zonas afectadas, que ven cómo menguan sus ingresos, se acuerden de la madre de los plazos de obra y de toda su familia, pero en el fondo saben que hay que asumirlo. Algún día deberían cambiar las tornas. Que cuando se firma un contrato haya que cumplirlo, y no valgan milongas como las condiciones atmosféricas para justificar retrasos de medio año o más. ¿Alguien espera que cuando asume un proyecto que no le caiga ni una gota de lluvia durante un año? Mucho cambio climático, pero el Sáhara aún nos cae lejos. Beatriz Castro. Periodista