¿Quo vadis, IES Rosalía?

no es un asunto menor, en absoluto, que el compostelano IES Rosalía de Castro, abanderado de la enseñanza pública de calidad en Galicia, haya dimitido de sus responsabilidades y haya dejado en manos de la Consellería de Educación la patata caliente de la vuelta a las aulas, que la dirección y la ANPA de dicho instituto reclaman que sea semipresencial. Tras escuchar al Consello Escolar, Román Rodríguez optó anoche por facilitar la semipresencialidad a los centros de Bachillerato y FP de Grado Superior que la necesiten. Hace el conselleiro lo que debe buscando una solución in extremis a un problema del que el instituto santiagués, en concreto, se desentendió de mala manera. Para calibrar las graves consecuencias de esta renuncia solapada a las clases presenciales, harían bien tanto el director del Rosalía cuanto la directiva de la ANPA en reflexionar sobre los apuntes del informe de la OCDE que analiza el impacto del covid-19 en la educación. Se concluye en él que el cierre de los centros fue claramente perjudicial, y que las consecuencias sociales y económicas se dejarán sentir durante todo lo que queda de este convulso siglo XXI. Por si esto no fuese suficientemente preocupante, los expertos ponen la lupa sobre España, que partía ya con desventaja por las debilidades estructurales que arrastramos, y que es uno de los 46 países analizados que más tardó en abrir escuelas e institutos. Es decir, el remiendo –que no otra cosa fue, en el mejor de los casos– de la teleenseñanza no contuvo la sangría en la calidad educativa. ¿Por qué? Parece obvio que porque los actuales modelos de enseñanza online y a distancia –justamente esos por los que suspiran en el Rosalía– no solo no garantizan la igualdad de oportunidades, irrenunciable, sino que ni de lejos ofrecen los beneficios de las aulas presenciales. Si al director y a la ANPA de ese emblemático instituto no les importan las consecuencias económicas de prolongar el confinamiento –seis meses en casa provocarían a largo plazo una pérdida media de renta del 1 % y una reducción del 3,8 % de graduados en Secundaria–, sí debería preocuparles cuando menos el impacto directo en el sistema educativo: subraya el informe que se perdió una quinta parte del pasado curso, y alerta en El País el jefe de proyectos de la Fundación Jaume Bofill de que en el nuevo “habrá muchos desajustes que tienen que ver con el nivel competencial de los chavales, tanto en términos de conocimientos académicos como en la capacidad de aprender a aprender, saber regularse y tener autonomía, así como en su estado emocional”. La enseñanza en la era covid necesita seguridad y medios, sin discusión, pero también valentía, esfuerzo y capacidad de ilusionar. No le faltan al nuevo conselleiro, pero ¿los tienen la dirección y la ANPA del Rosalía?