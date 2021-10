Real Academia Galega de Ciencias, indo a máis con Juan Lema

TRABALLO. Nesta xeografía onde o mundo da Ciencia leva décadas ben necesitado de maiores apoios, hai que salientar o boa labor que estase a facer desde a Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) para que ese eido medre. É unha entidade que ten como presidente a Juan Lema, indo a máis a modo como institución traballando cun equipo que ven de celebrar este venres en Santiago o Día da Ciencia en Galicia. Nesta data tiveron a idea de hacer unha homenaxe a Jimena Mª Francisca Emilia Fernández de la Vega y Lombán (Vegadeo, 1895 – Santiago, 1984), pioneira da xenética médica en España agora nomeada como Científica Galega do 2021. A listaxe de convidados na presentación feita en Compostela, contando mesmo cos reitores que con outros persoeiros, fala moi ben do xeito de facer as cousas que teñen Lema e o seu equipo na RAGC.