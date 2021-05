Real Academia Galega, indo a máis grazas a Víctor F. Freixanes

LETRAS O presidente da Real Academia Galega (RAG), Víctor F. Freixanes, está a destacar polo seu activismo en favor da cultura dende dita entidade, con novas propostas que van máis aló da inminente celebración do Día das Letras. Ante estes tiempos duros da pandemia, Freixanes (Pontevedra, 1951), que ven de ser reelixido presidente da RAG, ten entre os seus obxectivos a reivindicación do galego como unha das súas prioridades á fronte da institución. Ademáis, está conseguindo que moitas outras entidades, empresas e persoas de distintas disciplinas, sintonicen coa súa idea dunha Galicia onde as artes, máis aló da literatura e do 17 de Maio, sexan capaces de reivindicar o pasado sen olvida-las ferramentas de hoxe en día, como amosa a súa decidida aposta polas accións no eido dixital dende a propia web da RAG. Bravo.