Realismo frente a la demagogia política

EL PRESIDENTE del PP de Santiago, Borja Verea, pronunció el jueves unas palabras muy sensatas en torno a los graves problemas económicos que atraviesa la hostelería gallega y, muy especialmente, la de Compostela, que depende más que ninguna otra del turismo. Verea, de hecho, habló como lo hacen casi todos los profesionales del sector, a los cuales les importa un pimiento de qué administración provengan los fondos de ayuda. Lo único que desean es que los organismos públicos les echen una mano, de una forma rápida y no a base de migajas, cuando la caja no hace más que criar telarañas y tienen que hacer frente no solo al pago de proveedores, alquileres, electricidad y demás servicios, sino también a la infinidad de tasas e impuestos fijados por las propias administraciones. Los pequeños empresarios, tanto de Santiago como de cualquier lugar, no suelen ser unos grandes estrategas económicos, ni expertos en elaborar discursos políticos floridos, pero por lo general sí son unos gestores sensatos y realistas que saben a la perfección que para mantener un negocio abierto los ingresos tienen que superar a los gastos. Por eso el jueves, en cuanto entraron en vigor las nuevas restricciones impuestas por la pandemia, la inmensa mayoría de los bares compostelanos amanecieron con las persianas bajadas... y así seguirán al menos durante tres semanas. Lógico, porque despachar unos cuantos cafés para llevar no da, ni de lejos, para cubrir lo que cuesta mantener un local abierto. Y lo peor es que, si la situación sigue así, esos cierres temporales se convertirán en irreversibles dentro de muy poco. Ellos lo saben perfectamente porque son realistas y las cuentas no salen, pero mientras tanto los grandes estrategas políticos y económicos de este santo país andan debatiendo sobre la conveniencia de implantar la semana laboral de cuatro días. De coña, vamos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista