Recinto de Amio, sin prisa pero sin pausa

polémica Si las instalaciones del recinto ferial de Amio sólo acogiesen el mercado de ganado, no sería ya poca cosa, pues se trata de uno de los más importantes de toda España. De partida, es un dato a tener muy en cuenta ahora que con motivo de la próxima renovación de la concesión se empiezan a discutir sobre sus otros posibles usos. Actualmente, cumplen una función primordial para la ciudad, conviene no olvidarlo, por si hay quien piensa que están infrautilizadas. No lo están, aunque obviamente siempre es positivo abrir un debate con el objetivo de poder optimizar todavía más este recinto. Bienvenidas sean todas las proposiciones, pero acierta el alcalde Bugallo al separar el proceso de renovación de la licencia de la lucha partidista que siempre se da en los periodos electorales. Por eso, alargar la concesión que debería caducar en noviembre de este año hasta el 2023 merece el aplauso de los compostelanos. La cuestión justifica un intercambio de ideas moderado, donde prime el futuro de la instalación por encima del oportunismo político que suele prevalecer cuando se huelen las urnas. Que no se preocupe la oposición por este motivo y que no tenga prisa, es un tema que no se soluciona en seis meses y por lo tanto lo más adecuado es dejarlo pendiente para que en la siguiente legislatura una corporación renovada lo solucione. Aprobar un calendario de eventos más o menos fijos que consiga sacar una mayor rentabilidad a las instalaciones de Amio es algo que no puede molestar a nadie. Con el sosiego que da el horizonte electoral despejado, se puede conseguir con más éxito.

Beatriz Castro. Periodista