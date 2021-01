Recobrar el ánimo, y con él la actividad

impulso Por segunda vez en la historia el Xacobeo durará más de un año, porque jubileos extraordinarios hubo, como el de la Misericordia, pero sin la misma repercusión. En ambos casos fueron circunstancias extraordinarias, centradas en la dificultad de los peregrinos para cumplir un recorrido, en un caso por la Guerra Civil, y en el otro por una pandemia que ha obligado a restringir la movilidad hasta límites insospechados en una época en la que la globalización parecía no tener vuelta atrás. A la espera de que la vacuna avance también a buen ritmo, es de esperar que al menos una gran parte de estos veinticuatro meses permitan recuperar el pulso y el impulso de la actividad relacionada con el fenómeno jacobeo. Para una ciudad especialmente castigada por las restricciones como en Santiago, dada su proyección internacional, la prolongación del Año Santo supone una oportunidad única de levantar cabeza, y no solo en el sentido económico. Además de los daños materiales que provoca el COVID, son casi tan dañinos a corto y a medio plazo sus efectos colaterales sobre el ánimo de las personas, que ven peligrar con él no solo su salud, sino también su forma de vida. Las reacciones de los sectores más afectados dejan bien claro que uno de los principales efectos ya se ha conseguido, que es despertar la esperanza y las ganas de luchar para recuperar el terreno ganado en estos meses por la enfermedad. Será complicado, y en ello coinciden todos los especialistas, pero con fuerza y con las posibilidades que se abren, con el ánimo renovado, sí que se puede vislumbrar una luz al final de un túnel que se ha hecho extremadamente largo. Las primeras colas ya se han empezado a formar ante la Puerta Santa, y ahora se trata de empezar a ver que la plaza está medio llena y hay que conseguir completar su aforo.