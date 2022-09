Recoñecemento á traxectoria do fotógrafo Manuel Outumuro

OURENSE “Esta distinción é un exercicio de obrigado recoñecemento para cun ourensán universal, un exemplo do mérito profesional como o demostran os seus centenares de traballos e os seus numerosos premios e galardóns, como o Lucie Award que recollerá en outubro nunha cerimonia en Nova York”. Así se referiu onte o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, a figura do fotógrafo Manuel Outumuro, que o próximo 11 de novembro recibirá o Premio Ourensanía 2022 por unha traxectoria profesional de primeiro nivel a nivel nacional e internacional. O galardoado deste ano destaca tanto pola súa carreria profesional como polo seu firme compromiso coas súas raíces en Ourense, en concreto, no concello de A Merca. É, sen dúbida, un merecido recoñecemento para un dos fotógrafos españois máis importantes das últimas décadas.