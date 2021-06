Recoñecido o profesor Lema co maior logro académico italiano

A Máxima honra das institucións académicas italianas foi a concedida a Juan Lema Rodicio polas súas importantes achegas no eido da Enseñería Ambiental. O distinguido presidente da Real Academia Galega recibiu un moi selecto recoñecemento por parte da Universidade Politécnica de Milán adicado á súa indiscutible contibución á sostenibilidade e á saúde do planeta. Desta forma, o profesor Lema recibiu a distinción Laurea Magistralis ad Honorem e regalou unha lección maxistral onde disertou sobre o compromiso da enxeñería ambiental co mundo, destacando así a paixón que caracteriza ás súas investigacións. Ademais, foi loado por Alberto Taliercio, quen lle impuxo o recoñecemento, tanto polas importantísimas contribucións que Lema Rodicio aportou á ciencia como polo seu liderado internacional na procura de alternativas máis eficientes.