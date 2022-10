Reconociendo en Europa lo que se niega en nuestra comunidad

premio Por desgracia, en cuanto a servicios públicos, existen ciudadanos que tienen la mala costumbre de decir que todo lo que se hace más en el norte de los Pirineos, son mejores que los que se prestan en Galicia. Hay otro grupo que tienen la pésima costumbre de criticar todo lo que se hace desde la Xunta con el mantra de que no hace más que privatizar. Unos y otros son ignorantes integrales. Lo demuestra la Comisión Europea que, a través de la iniciativa estratégica European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, no ha dudado a la hora de otorgar el máximo galardón a Galicia como Región de Referencia en el desarrollo y la adopción de prácticas innovadoras para un envejecimiento activo y saludable Le otorgó cuatro estrellas, de las cuatro posibles. Antonio Fernández-Campa recogió el premio tras recibir mil y una felicitaciones. Muy merecidas.