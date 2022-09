Reconocimiento a quienes se juegan el tipo

vivimos en una sociedad tan infantilizada que muchas veces llegamos a pensar que los incendios se apagan solos, que los delincuentes se autodetienen, que los militares parten hacia otros países en conflicto para hacer turismo, que los peces llegan solos al plato y que las brigadas forestales se dedican a poco más que a hacer senderismo por los montes y bosques. A veces también creemos que las imágenes que nos llegan de Ucrania o de cualquier otra zona peligrosa las captan robots o drones que no corren riesgo alguno, cuando la realidad es que casi siempre sonobra de profesionales que arriesgan su integridad con el objetivo de cumplir su misión: informar de lo que ocurre a quienes leemos un periódico o enchufamos la radio o la televisión. La muerte del jovencísimo bombero Jorge Corbacho en Santiago, justo el día que se estrenaba realizando una práctica real, ha sido una terrible desgracia y será necesario, por supuesto que sí, esclarecer si el protocolo de actuación falló en algún punto. Pero, más allá de las investigaciones y de la lógica pena, lo que debemos asumir es que algunas profesiones conllevan mucho riesgo y que no es lo mismo estar sentado en una oficina confortable que salir, siempre que es necesario, a combatir un incendio, a detener a un pistolero, a poner orden en una zona en guerra, a pescar en aguas bravas o a participar en un rescate en alta mar. Los incendios no se apagan solos, por lo general son muy peligrosos y quienes los extinguen se tienen que jugar a veces el tipo cuando salta una alarma. Esa es la realidad. Todo lo demás, infantiles cuentos de hadas.