Recuperación en V que coge forma de L

A PUNTO de acabar el verano, todos empezamos a intuir que la recuperación económica no será tan rápida como nos intentaron vender en un primer momento los optimistas estrategas del Gobierno (la remontada en V que luego se convirtió en una V asimétrica y más tarde en una V amorfa que semeja más bien una L). Acabó el verano, los pocos turistas que vinieron se han largado, miles de negocios de hostelería no saben qué hacer con sus vidas, hay que volver a clase... y el bicho no ha desaparecido. Es más, amenaza con darnos un otoño y un invierno nefastos. Inmersos en ese panorama, solo los muy cafeteros de los granos con forma de V se habrán sorprendido de la decisión que acaba de tomar la compañía Easy Jet, que prácticamente echará el cerrojo hasta que la pandemia tome otro rumbo. De momento, la aerolínea suprimirá en Lavacolla el 75% de los enlaces que mantenía con Suiza, un mercado muy potente en nuestra comunidad por los muchos miles de gallegos que residen o mantienen vínculos en aquellas tierras, y en el resto de aeropuertos españoles hará más de lo mismo debido al escaso tráfico que prevé para los próximos meses. Ahora solo queda esperar cómo reaccionará la compañía que más volumen de pasajeros mueve, con diferencia, en la terminal compostelana, aunque podemos dar por hecho que los vuelos de Ryanair a Londres y otras capitales europeas experimentarán una reducción muy notable. Mientras tanto, el sector económico más potente de la capital gallega, el de la restauración y la hostelería, calcula que la ocupación hotelera en septiembre, que muchos consideran aún temporada alta, ni siquiera llegará al 15%. ¿Qué pasará entonces a partir de octubre? El pesimismo nunca ha sido una buena receta, pero más vale que seamos realistas frente a los miopes que confundieron la V con la L.

BEATRIZ CASTRO/Periodista