Recuperar espacios para disfrute de la ciudadanía

después de darle vueltas y más vueltas y superar no pocos escollos y contratiempos, parece que las obras de rehabilitación del palacete y la capilla de la Finca do Espiño navegan ahora hacia buen puerto, y no acabará el año sin que los compostelanos podamos ver acabada la labor de recuperación que se está haciendo en ella, y su consiguiente transformación en una sala de usos múltiples municipal.

La rehabilitación de esta construcción de principios del siglo XX de estilo ecléctico y ubicado a orillas del río Sarela, se suma a otras acometidas en la ciudad, como la de la Finca Simeón, una casona de estilo colonial de principios del XX, transformado en alojamiento de académicos universitarios conocido como Casa de Europa, y con un jardín en el se han levantado nuevos edificios de diseño contemporáneo como la Escuela de Altos Estudios Musicales, el Museo de Historia Natural Luis Iglesias, Centro de Estudios Avanzados, y el edificio que acoge la sede de la SGAE, una zona que pasó del abandono a figurar entre las más admiradas de la ciudad.

Y es que recuperar espacios para la ciudadanía debería estar entre las prioridades de cualquier Gobierno local. La respuesta, desde luego, es agradecida; no hay más que ver la afluencia a lugares como el Parque de Belvís, el paseo das Brañas do Sar, el parque de Bonaval o el Paseo fluvial del Sarela, que remata en el Carme de Abaixo, hoy rehabilitada y convertida en urbanización de viviendas. Esperemos que pronto se les sume el palacete de la Finca do Espiño, cuyo jardín sobresale por su rqueza y variedad botánica y zoológica.

Ana Iglesias. Periodista