Recuperar una parte de la historia

santiago El patrimonio histórico construido, y en Compostela sabemos bien de ello, no es solo la belleza de los monumentos, sino el testimonio del pasado que en ellos se conserva, transformándose año a año. Y no solo es el casco histórico, sino que también en otros puntos de la ciudad, en edificios de mayor o menor categoría, también representan un importante papel en la memoria colectiva. En estas semanas se han iniciado las obras de rehabilitación del palacete de Espiño, un proyecto que por diversos avatares legales y económicos se fue dilatando en el tiempo hasta más allá de década y media, en la que la ruina, parada parcialmente por travesaños y ladrillos, apenas consiguió ir parando. Además del valor arquitectónico del edificio, una obra modernista de un prestigioso arquitecto como López de Rego, es también el recuerdo de una forma de vida compostelana de hace ahora un siglo. Era una finca particular propiedad de un compostelano ilustre, el abogado, diputado provincial y senador Ramón Gutiérrez de la Peña Quiroga, que también fue catedrático de Derecho Político y Administrativo en la USC. A escasa distancia de esta residencia se encuentra otra residencia particular hoy reconvertida, la finca Simeón, propiedad también de otra conocida saga de industriales. Estamos, pues, ante una zona en la que las viviendas humildes se combinaban con las grandes mansiones, símbolo de la Compostela de aquellos tiempos. Recuperar estos espacios para darles un nuevo uso es también poner en valor estas historias, y de la misma forma que la ciudad se va transformando y el concepto de centro cambia con el tiempo, antes el casco histórico, luego el Ensanche, también cambian los usos. Recuperar materialmente es importante, pero también mantener viva la memoria y percibir que la ciudad actual no es sino el resultado de muchas transformaciones a lo largo de los años, unas para bien, y otras no tanto. ,