Recurrir una medida absurda

Si se analiza de modo pormenorizado el sorprendente veto decretado por la Unión Europea a la pesca de fondo en todo el Atlántico y se hace, además, bajo el prisma y los argumentos que nos presenta la Consellería do Mar que dirige Rosa Quintana, saltan dos alarmas de manera inmediata: por un lado, se ve como a los burócratas comunitarios les importa un rábano el sustento de los trabajadores del sector pesquero afectados y, por el otro, que en las instituciones de Bruselas hay quienes trabajan de forma absolutamente informal e incluso malvada, lo que seguramente aún es más preocupante. Rosa Quintana lo denominó “de mala fe”. Así actuó la Comisión Europea al establecer sin alegar ninguna razón de peso una prohibición que hará perder a la flota gallega 347 millones y tendrá un impacto negativo en la economía de la comunidad de 816 millones. Son casi 4.400 tripulantes gallegos que se quedarán en tierra y no sólo físicamente, pues además de no poder salir al mar a faenar, su futuro también se queda en tierra de nadie al no hacerse cargo de ellos la institución que los manda al paro. En todas partes, y las administraciones públicas no son una excepción a esta regla, se da por descontado que existe un mínimo porcentaje de cafres, pero sorprende que en la Unión Europea haya funcionarios y políticos de los más altos rangos capaces de cometer semejantes cafradas. Y, ante esta injusticia, sólo cabe presentar el correspondiente recurso que, a decir verdad, ya está tardando, pues no es explicable la pasividad que muestra el Gobierno español en este asunto. Una indolencia que ni siquiera comprenden los socialistas gallegos, que ayer evidenciaron en el Parlamento su indignación por esta medida y apremiaron al Ejecutivo de Sánchez a actuar lo más rápidamente posible en favor de los intereses del sector pesquero. El BNG, por su parte, dice que Europa no nos entiende y más allá de que esto pueda ser cierto o no –nos inclinamos más bien a pensar en la opción de la cafrada–, el mismo proceso a la inversa sí es una realidad: Galicia, con decisiones tan increíbles como esta, no entiende a la Unión Europea. Y eso sí que puede ser un problema, pero ¿quién puede confiar en una institución que aprueba medidas irreflexivas y con mala fe? La pesca sufre el problema, pero aquí hay todo un mar de fondo de insensateces inexplicables. Que hay que recurrir.