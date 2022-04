Redes mafiosas de prostitución

el modus operandi de numerosas bandas criminales que se dedican a la prostitución de mujeres vulnerables es muy repetitivo, pero siempre hay nuevas víctimas que, empujadas por la desesperación, acaban cayendo en sus redes. Todo indica, pues, que habría que reforzar de una forma sustancial las campañas de alerta en este sentido, y a ello emplazamos a la ministra Irene Montero, que no parece haberse fijado mucho en una lacra que sigue enriqueciendo a un sinfín de impresentables a costa de explotar sexualmente a chicas muy jóvenes, muchas de ellas menores de edad, que proceden de países muy pobres y acaban cayendo en las garras de quienes les prometen un mundo mejor. Una de las bandas recientemente desmanteladas actuaba en Santiago y su forma de actuación era un calco perfecto al que siguen otras muchas que funcionan a nivel nacional o internacional, consistente en captar a mujeres vulnerables de sus países de origen -en este caso Paraguay- y ofrecerles trabajos ficticios en otros parajes. Cuando ya se han desplazado, se encuentran con que el trabajo consiste en trabajar como prostitutas y que, para colmo, el dinero ganado tendrán que dedicarlo básicamente a pagar el billete de avión y los gastos de manutención, todo ello bajo amenazas constantes y la imposibilidad de escapar de unos mafiosos que no se andan con chiquitas. Lo dicho, si hubiese más información de cómo trabajan estas redes quizá no se registrarían tantos casos repugnantes de esta tipología. ¿Está Montero en ello o solo le interesa el correcto uso del lenguaje inclusivo?