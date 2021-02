Referentes femeninas en la ciencia, más necesarias que nunca

Mensaje. Catarina Allegue lo puede decir más alto, pero no más claro: la ciencia no entiende de sexos. Y ese es el mensaje que desde muy pequeñas deberían recibir las niñas en el colegio y en casa. “Porque no se trata de forzarlas a estudiar una carrera científica”, como dijo en El País la investigadora Delia Castelano, “sino que sepan que pueden cursarla”. En el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebró ayer, se puso énfasis en la falta de referentes femeninas. De hecho, no es fácil para las más jóvenes nombrar a investigadoras que hayan pasado a la historia, que las hay, y por eso es necesario hacer más pedagogía, incluso a través de las redes sociales y de las series de televisión. Porque... ¿quién quiere ser ingeniera informática, por ejemplo, si tiene en la cabeza la imagen de un ser asocial, con capucha y comedor compulsivo de pizza? Pensemos.