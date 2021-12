Reforma laboral: el Gobierno gana, España veremos

EL EJECUTIVO CENTRAL, la patronal y los sindicatos negociaban estos días un acuerdo a tres bandas para cerrar de una vez por todas la reforma laboral “en tiempo de descuento”, según reconocía el pasado miércoles Yolanda Díaz. Y finalmente, tras muchos meses de tira y afloja, la vicepresidenta segunda consiguió ayer, ya con la Nochebuena llamando a la puerta, apuntarse el tanto que le da una importante victoria. A ella y a su imagen principalmente, pero también al resto de sus compañeros en La Moncloa, que se toman un respiro mientras el precio de la luz o los combustibles siguen asfixiando. Los goles, como saben los aficionados al fútbol, valen igual en el primer minuto de partido que en el 95, lo que interesa es que sumen puntos. Exactamente lo que hará ahora Pedro Sánchez delante de la Unión Europea. De momento, tanto el Ministerio de Trabajo como el de Asuntos Económicos no tardaron en valorar el pacto como “histórico”, mientras que el presidente no perdía un segundo para dejar claro a través de las redes sociales que “cumplimos”, en relación al compromiso con Bruselas, que había marcado el 31 de diciembre como fecha límite para dejar atado un nuevo modelo que luche contra una elevada tasa de temporalidad que supera el 25 % y frente a un paro juvenil del 40 % Objetivo formal conseguido, por tanto, aunque fuese sobre el pitido final. Eso sí, en aras de obtener un aparente consenso, la norma no supondrá una derogación total de la aprobada en 2012, ni será tan ambiciosa como se pretendía al principio. Entre sus puntos fundamentales sobresale la eliminación de la primacía de los convenios de empresa sobre los sectoriales y la limitación de la ultraactividad (la prórroga automática sine die de los convenios ya caducados). Dos epígrafes introducidos en tiempos de Mariano Rajoy muy valorados por notables expertos y economistas que creen que gracias a ellos se evitaron “errores” como propiciar un alza salarial en un año de recesión como fue 2009, lo que llevó a la quiebra a numerosas empresas. Unas alertas a las que se suma el principal partido de la oposición, el PP, que pone en valor el marco en vigor hasta el momento por haber creado tres millones de puestos de trabajo y haber salvado un millón con los ERTE. “Acordar por acordar no aporta nada”, argumentan los populares, pero es obvio que el Gobierno sí saca cuantiosos réditos: foco mediático, vitola de dialogante o garantizarse la llegada de una nueva partida de 12.000 millones procedentes comunitarios, nada menos. ¿Ganarán también los españoles y la competitividad del país? Eso está por ver.