Regalo de Reyes anticipado

LOS DATOS DEL PARO CONOCIDOS este martes son una especie de regalo de Reyes Magos anticipado para el Gobierno de coalición. Los titulares lo dicen todo: España supera el nivel de empleo de antes de la pandemia y el paro registrado cae, incluso, por debajo del nivel anterior a la crisis financiera. Resumiendo: hay más afiliados a la Seguridad Social y menos personas en las colas de las oficinas de empleo, aunque queda por acoplar un importante matiz que se refiere a esas 140.000 trabajadores (4.216 gallegos que el último día de 2021 estaban aún en ERTE). Hay unanimidad entre los expertos independientes, los sindicatos siguen insistiendo en la temporalidad y los contratos precarios, en que son unos buenos resultados pero constatan una ligera desaceleración, reconocida por el propio Ejecutivo, que se apreció en la última quincena de diciembre. Es obvio que influyó el avance desbocado de la variante ómicron, las nuevas restricciones y el frenazo en el turismo pero no se descartan aspectos relacionados con la puesta en marcha de la reforma laboral. Precisamente esto último –modificar las reglas vigentes del mercado del trabajo– genera una de las grandes incógnitas: ¿a qué obedece ese empeño por cambiar una legislación que ha demostrado funcionar bien en medio de dos graves crisis, la financiera y la sanitaria, y con gobiernos tan distintos? Cierto que no se derogó del todo la reforma impulsada por Mariano Rajoy, como pretendía el ala más dura del Consejo de Ministros, pero algunos cambios sí que pueden alterar una recuperación que debería llevarnos por encima de los veinte millones de personas trabajando en el primer trimestre del año. Conviene recordar que en España, a pesar de la situación pandémica actual, no se creaba tanto empleo desde el año 2005, lo que los analistas achacan al incremento del consumo de las familias tras aflorar el ahorro del confinamiento. A esta cascada de buenas noticias, en clave gallega, es preciso realizar algunas correcciones. La más importante es que la tendencia se está invirtiendo y el diferencial positivo entre Galicia y España se reduce otro mes. Diciembre volvió a constatar que el paro bajó a un ritmo inferior en nuestra comunidad: un escueto 0,11%, muy por debajo de la media del país, que tuvo una caída del 2,41%. El efecto Xacobeo ayuda en datos como los 30.623 empleos creados en 2021, una media diaria de 83 nuevos trabajadores, que sitúan en 1.032.784 el total de afiliados a la Seguridad Social, cifras que nos retrotraen a antes de la pandemia. Pero habrá que esperar a ver si es suficiente para recuperar el colchón que situaba a Galicia como una de las comunidades con menos tasa de paro. Manos a la obra, que buena falta hace.