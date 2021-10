Regular al dedillo los pisos turísticos

claro que es necesario regular bien y con sensatez la implantación de los llamados pisos turísticos, como está intentando hacer el Ayuntamiento de Santiago, y no solo por la distorsión que este tipo negocio produce en la bolsa inmobiliaria de cualquier ciudad, sino también por las molestias que puede producir, y de hecho produce en numerosas ocasiones, a cualquier comunidad vecinal. No es lo mismo, en absoluto, que un edificio cuente con vecinos más o menos fijos que de repente varias de las viviendas pasen a estar ocupadas, durante pocos días o semanas, por viajeros cambiantes que a veces, por estar de vacaciones, vienen con afán de divertirse, de trasnochar y de montar alguna que otra juerga. No todos los turistas son así, ni mucho menos, pero cuando un piso se pone a disposición de forasteros de todo tipo y condición, desde familias tranquilas a grupos de amigos con ganas de pasarlo bien, lo normal es que surjan problemas. Y lo habitual es, también, que los vecinos no sepan a quien reclamar cuando se producen situaciones molestas de ruidos y trasiegos constantes. En cuanto al uso de los espacios comunes, desde los portales a los ascensores, ocurre tres cuartos de lo mismo, porque una cosa es que la propiedad sea tuya que a los dos días te largues con la música a otra parte. En principio, parece buena idea que las nuevas viviendas de alquiler turístico tengan que estar ubicadas en los bajos o, como mucho, en las primeras plantas, porque eso limitará bastante el radio de acción de los inquilinos temporales, pero también habrá que tener mucho cuidado a la hora de conceder licencias a ciertos propietarios poco responsables que solo van a por el dinero fácil y pocas veces aparecen por la propiedad que tienen arrendadas. Si en un hotel siempre sabemos a quién acudir si algún cliente no sabe comportarse, en un edificio con pisos vacacionales debería ocurrir lo mismo. Negocio, sí, pero no a costa de hacer la pascua a los demás.