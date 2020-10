Rehabilitaciones imprescindibles

IMPULSA RAXOI un ambicioso plan de rehabilitación de muros que suponen una amenaza para la seguridad. Al menos dos, el de O Pombal y Costiña do Monte, han dado serios sustos, el segundo incluso con el trágico desenlace de una persona fallecida. Con tres de los cuatro proyectos de obra en marcha, solo cabe sorprenderse ante los supuestos intereses que mueven a la familia propietaria de la tapia de O Pombal que hace un año se vino abajo, entre otras cosas, por falta de revisiones y mantenimiento. Llevan los ediles y técnicos municipales casi doce meses negociando con ella la cesión del terreno necesario —apenas unos metros— para asegurar la pared y adecentar el entorno, pero parece que se resisten a una actuación indispensable, en la que el Concello se ha implicado por tratarse de una cuestión de seguridad ciudadana. Evidentemente, la administración no puede intervenir en propiedad ajena, por lo que si el traspaso de la edificación no se produce más pronto que tarde no quedará otra que recurrir a la vía coactiva y obligar a los dueños a rehabilitar la estructura. Les irá al bolsillo, sin duda. Porque en la Casa Consistorial se les está agotando la paciencia ante unos vecinos que dan la impresión de querer quitar tajada. Están en su pleno derecho de defender lo que es suyo, pero lo que está claro es que la construcción no puede seguir más tiempo en las actuales condiciones.

BEATRIZ CASTRO / Periodista