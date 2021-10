Rehabilitar es mucho más fácil que revitalizar

santiago El problema de los cascos históricos, y el compostelano entre ellos, no es solo patrimonial. Está claro que la conservación de los monumentos, viviendas y viales es una tarea fundamental, y es preciso impulsar su preservación y poner en marcha ayudas para que los particulares puedan afrontarla. También la dotación de servicios, para que los residentes en inmuebles construidos siglos atrás no tengan que vivir como en la época en que se levantaron, y puedan disfrutar de los avances y el confort que se estilan en el presente. También es importante tratar de mantener los negocios tradicionales, que aunque no tengan categoría de monumentos, conservan parte de una esencia que es preciso preservar. Pero el problema no es tanto material como de costumbres, y las ciudades históricas, esos patrimonios de la humanidad, van siendo todas, y la de Santiago no iba a ser una excepción, colonizadas por ese turismo que paso a paso va cambiando las costumbres, introduciendo demandas temporales ajenas a lo que es el día a día de una ciudad, y poniendo en marcha dinámicas nuevas. Así, aunque se mantenga la carcasa, el contenido se transforma. Y lo que es peor, se homogeneiza y acaba teniendo el mismo aspecto y similar oferta comercial y de servicios, con independencia de la latitud. Vivir en ellos ya no solo supone renunciar a ciertas comodidades y sufrir otras incomodidades en forma de ruidos y aglomeraciones, sino también padecer una creciente carencia de servicios cotidianos que como el visitante no requiere, se suprimen. Porque los residentes no son suficientes para garantizar el margen de beneficio que el mundo empresarial reclama. Rehabilitar es posible, pero revitalizar es dificilísimo, entre las reticencias que encuentra en la iniciativa privada, siempre alérgica al intervencionismo. Pero al final, todos sabemos cómo acabó la gallina de los huevos de oro, y las cosas no apuntan a un final muy diferente.