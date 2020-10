¿Reina el cachondeo en los bares?

LA HOSTELERÍA de Santiago se echará hoy a la calle para denunciar una situación que los profesionales de este sector consideran injusta... y muchos ciudadanos también. Sin saber aún quiénes son los expertos sanitarios que supuestamente asesoran al Gobierno central y a los autonómicos, al final quienes mandan han logrado hacer calar en la sociedad la idea de que buena parte de los contagios por covid se registran en los bares y que, por lo tanto, hay que restringir al máximo dicha actividad. ¿Resultado? Que cientos de miles de empresarios y trabajadores del sector que más PIB genera en España se encuentran con el agua al cuello y ya no saben cómo capear una tormenta perfecta que dura varios meses y amenaza con prolongarse otros cuantos más. Y si muchos de los cierres temporales se convierten en fijos, habrá que ver cómo sale adelante un país que vive, en buena parte, del turismo y la hostelería. Las restricciones adoptadas en esta parcela tendrían sentido si un estudio contundente hubiese demostrado que consumir en un bar, si se cumplen las normas de distanciamiento, es más peligroso que trabajar en una oficina compartida, coger un autobús, comprar en el súper, hacer cola delante del banco, entrar en una iglesia o viajar en tren, pero no ha sido así. De hecho, lo que parece es que los supuestos especialistas que asesoran a nuestros gobernantes han dado por hecho que en los locales de hostelería reina el cachondeo y que quienes los rigen son, en general, unos irresponsables. Pues bien, en Santiago no es así, al menos no en la inmensa mayoría de los bares, restaurantes y hoteles, y para comprobarlo solo hay que tomar un café o un plato combinado en cualquier establecimiento. ¿Qué distorsionada realidad ven quienes viven atrincherados en sus despachos? Vayan ustedes a saber.

BEATRIZ CASTRO/Periodista