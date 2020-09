Reinventar el turismo con ‘sentidiño’

salvo que se produzcan milagros de última hora, todo indica que el Xacobeo de 2021 no va a ser, ni de lejos, lo que estaba previsto, así que las administraciones implicadas en su organización harán lo correcto -ya lo están haciendo- al asumir que no habrá avalancha de turistas, ni infinidad de congresos, ni grandes conciertos multitudinarios, ni récord de peregrinos. La Xunta, el Ayuntamiento de Santiago y numerosos municipios radicados a la vera del Camino han empezado a trabajar en un escenario muy diferente al que dibujaban antes de marzo, cuando la pandemia cambió nuestras vidas, y lo más inteligente será enfriar lo más posible las perspectivas iniciales. De lo contrario, la decepción será inmensa para quienes aún hoy creen que el Año Santo vendrá a curarnos de todos los males provocados por el covid y que el mundo volverá a ser el que era en un corto plazo de tiempo. No hay que tener un máster en futurología para intuir que eso no ocurrirá de la noche a la mañana, incluso aunque surja una vacuna eficaz, y por lo tanto hay que estar preparados para saber encajar el largo y dificilísimo periodo económico y social que se avecina. ¿De verdad alguien cree que millones de personas de todo el mundo van a empezar de nuevo a viajar de forma casi compulsiva, como ha ocurrido en los últimos tiempos, si el covid pierde fuerza o contamos con los medios adecuados para combatirlo? No parece que vaya a ser así, por la sencilla razón de que se registrarán rebrotes, la gente se volverá cada vez más cautelosa e infinidad de familias estarán con el agua al cuello. Eso sí, el Año Santo será una ocasión excelente para cambiar el chip y empezar a apostar mucho más por la calidad que por la cantidad. El turismo de masas se acabó, al menos durante un largo periodo de tiempo. Y es necesario reinventarse con sentidiño.

BEATRIZ CASTRO/Periodista