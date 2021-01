Remoloneo con la AP-9 inadecuado

CELERIDAD La satisfacción generalizada que causó en Galicia el compromiso adquirido en los presupuestos generales del Estado por el Gobierno para la rebaja de los peajes en la Autopista del Atlántico en el presente año, unida a la eliminación de la tarifa entre Vigo y Redondela y viceversa, no debiera de dar paso a la inquietud por la demora en su aplicación. Pero, con el paso de los días y sin concretarse los beneficios para los usuarios la ilusión inicial empieza a enfriarse. Desde el Ministerio de Transportes precisaron ayer que están trabajando a marchas forzadas en el diseño del sistema para que pueda ser una realidad en el primer semestre de 2021. Las declaraciones del secretario de Estado de Infraestructuras, Sergio Vázquez, casan mal con los perjuicios que ese retraso sigue ocasionando para los bolsillos de los miles de ciudadanos que circulan a diario por este vial de alta capacidad que vertebra el norte y sur de la comunidad. Si los trámites que el Gobierno y Audasa, la concesionaria de la AP-9, deben acometer no pueden reducirse a menos de medio año, los gallegos merecemos una explicación absolutamente convincente. De lo contrario, tienen razón quienes consideran que la no aplicación de los reales decretos desde el primer día de 2021 suponen una falta de diligencia impropia de un Gobierno que remolonea hasta el último minuto para reparar una afrenta histórica a Galicia.